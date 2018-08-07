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В Латвии сохраняется самый высокий удельный вес контрабандных и поддельных сигарет среди стран ЕС, Швейцарии и Норвегии - 21,1% от общего потребления, свидетельствуют данные исследования аудиторской компании KPMG.

Ежегодные убытки Латвии от неуплаченных налогов за сигареты составляют около 59 млн евро.

По сравнению с 2016 годом доля контрабандных сигарет в Латвии уменьшилась на 1,5%, но Латвийское государство остается единственной страной в ЕС, где она превышает 20% от общего потребления. В Эстонии этот показатель составляет 11,3%, в Литве - 17,8%.

Общее потребление сигарет в Латвии составило в прошлом году 2,28 млрд единиц, что на 6,6% меньше по сравнению с 2016 годом. Количество контрабандных и поддельных сигарет составило 0,48 млрд.

Контрабандные сигареты поставляются в Латвию из Белоруссии (66,7%) и России (10%).

Сообщается, что 37 млн сигарет в 2017 году были поддельными. Главная причина контрабанды - значительная разница цен. В Латвии в январе средняя цена пачки сигарет составляла 3,03 евро, в Белоруссии - 43 цента, в России - 1,39 евро.

Из Латвии в другие страны ЕС было вывезено 123 млн контрабандных и легальных сигарет в такие страны, как Эстония, Швеция, Финляндия, Германия.

В целом в европейских странах наблюдается сокращение потребления сигарет - в 2017 году по сравнению с 2016-м оно уменьшилось на 3%, а потребление контрабандных сигарет уменьшилось на 7,4%.

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