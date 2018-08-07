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Если начнется война и на Латвию нападут, единственным выходом из ситуации будет сопротивление, сдаваться нельзя. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал бывший военный аналитик, автор блога Varas Bungas ("Барабаны власти") Мартиньш Вердиньш.

"Если на нас нападут, нелегитимно попытаются у нас что-то отнять, нам надо сопротивляться. Нам должно быть наплевать, насколько больше и сильнее наш противник. Нам надо бороться! Потому что это - правильно. Потому что только так мы можем выжить. Это вопрос самоуважения", - отметил Вердиньш.

По его словам, если в правительство Латвии пройдут те, кто поддерживает политику Кремля, Латвийское государство станет напоминать Белоруссию.

"Для прокремлевских сил главной задачей является попасть в правительство и, тогда мы от них никогда не избавимся. Выход из НАТО сразу бы не произошел. Однако ситуация тут стала бы похожа на ту, что сейчас наблюдается в Белоруссии. Формально есть страна, есть все атрибуты, в том числе армия, флаг, Праздник песни, президент, но на все это действует гравитация России", - указал Вердиньш.

Напомним, с 20 августа по 2 сентября в Латвии пройдут крупнейшие военные учения Namejs 2018, в рамках которых будут отрабатываться навыки по обороне государства, а один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Фото: flickr.com/Latvijas armija