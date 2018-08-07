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Активная фаза тушения пожара в лесу и на торфянике в Валдгалской волости завершилась, и Государственная пожарно-спасательная служба закончила свою работу на месте происшествия.

В понедельник, 6 августа, при оценке ситуации в Валдгалской и Пузской волостях Вентспилсского края было констатировано, что активная фаза пожара закончилась - в периметре нет тления, задымления, не существует влияния опасных факторов на окрестных жителей.

Тушение пожара было долгим и сложным, однако в настоящий момент больших ресурсов уже не требуется, и наблюдение за ситуацией передано Государственной службе леса (ГСЛ).

ГПСС благодарит за сотрудничество всех, кто принял участие в тушении пожара.

Напомним, пожар в Валдгалской волости начался 17 июля. Площадь его составила более 1000 га.

Фото: ГПСС, Госполиция