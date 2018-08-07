Завершилось тушение пожара на торфяном болоте под Талси (2)

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Общество | 7 августа 2018 года, 16:50

Активная фаза тушения пожара в лесу и на торфянике в Валдгалской волости завершилась, и Государственная пожарно-спасательная служба закончила свою работу на месте происшествия.

В понедельник, 6 августа, при оценке ситуации в Валдгалской и Пузской волостях Вентспилсского края было констатировано, что активная фаза пожара закончилась - в периметре нет тления, задымления, не существует влияния опасных факторов на окрестных жителей.

Тушение пожара было долгим и сложным, однако в настоящий момент больших ресурсов уже не требуется, и наблюдение за ситуацией передано Государственной службе леса (ГСЛ).

ГПСС благодарит за сотрудничество всех, кто принял участие в тушении пожара.

Напомним, пожар в Валдгалской волости начался 17 июля. Площадь его составила более 1000 га.

Фото: ГПСС, Госполиция

Комментарии 2
Ж4 часа назад
Так закончилась или нет?Сообщали уже неделю назад.
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Patriot4 часа назад
Neskatoties uz dazu pretvalstisko gaudosanu, ugunsdzèsèji godam padarìja savu darbu un nevienu brìdi nebija nepieciesamìba pèc Krievijas palìdzìbas. Paldies mùsu ugunsdzèsèjiem un draudzìgajàm kaiminu valstìm Lietuvai, Baltkrievijai un Igaunijai.
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