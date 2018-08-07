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Верховный суд Индии отказал мужу убитой гражданки Латвии Лиги Скромане Эндрю Джордану в просьбе провести независимое расследование преступления, пишет портал baltic-ireland.ie, ссылаясь The Irish Sun.

Джордан считает, что учреждения Индии в ходе всего расследования использовали неправильную тактику и пытались скрыть факты от общества.

Напомним, 14 марта гражданка Латвии Лига Скромане пропала на юге Индии, в штате Керала, куда она приехала вместе с сестрой Илзе для лечения по традиционным методам аюрведы.

Скромане страдала от тяжелой депрессии. После того как она ушла из аюрвидического центра, Лига уехала на рикше в близлежащий штат Ковалама, однако там полиции не удалось найти женщину.

Более чем через месяц изуродованное тело пострадавшей без головы было найдено у берега реки Карамана. Полиция Индии провела расследование, были задержаны двое мужчин, которых в результате обвинили в убийстве Скромане.

Партнер убитой женщины подал прошение в Высший суд, призывая пересмотреть дело об убийстве. Джордан уверен, что в убийстве его жены замешано больше людей. В прошении он указал, что оба обвиняемых отказались от объявлений о признании своей вины.

По словам Джордана, мужчины могли признаться в содеянном, потому что их, возможно, пытали.

Однако в Верховном суде Индии мужу убитой Лиги Скромане отказали и проводить независимое расследование не будут.

"Как уже упоминалось ранее, записи этого дела свидетельствуют, что во время расследования были обобщены существенные материалы, которые связывают обвиняемых с преступлением. Исключается возможность того, что в убийстве участвовали другие люди. К тому же проведенное расследование кажется убедительным и сейчас не известны факты, которые бы доказали, что оно было слишком поверхностным. Я не вижу надобности вмешиваться в это", - заявил судья Сунил Томас.

Фото: facebook.com