Общество |

Во вторник, 7 августа, Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством экономики поправки к правилам о безопасности игрушек, ужесточающие требования к использованию некоторых химических веществ в их производстве.

В прошлом году были внесены поправки в директиву ЕС о безопасности игрушек, снизившие ранее установленные ограничения на использование в игрушках свинца и бисфенола А и устанавливающие новый лимит на допустимое содержание фенола.

Новые требования в отношении содержания свинца планируется применять с 28 октября 2018 года, фенола - с 4 ноября 2018 года, бисфенола А - с 26 ноября 2018 года.

Фото: pixabay.com