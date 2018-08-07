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Ночь на среду в Латвии ожидается прохладной - минимальная температура воздуха составит +9..+15 градусов, на побережье до +17 градусов, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура в среду во второй половине дня составит от +24..+26 на востоке и на побережье до +27..+31 в остальной Латвии.

Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, ночью и утром туман, ветер слабый.

В Риге в среду осадки маловероятны. Температура ночью составит около +15 градусов, днем повысится до +29.

Фото: pexels.com