Государство поддержит предприятия с сотрудниками старше 50 лет (8)

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Общество | 8 августа 2018 года, 07:31

В дальнейшем будет расширена государственная поддержка предприятиям и учреждениям, в которых работают люди старше 50 лет, сообщили в Министерстве благосостояния.

Поддержка предусмотрена, чтобы продлить занятость людей старшего поколения.

Во вторник, 7 августа, правительство приняло соответствующие поправки к правилам о программе "Развитие и занятость".

Сначала будет проведена оценка работодателей. Ранее государство поддерживало только работодателей пяти отраслей народного хозяйства с самой высокой долей работников старшего поколения.

Старше 50 лет должны были быть 30% работников, были и дополнительные критерии (несоответствие состояния здоровья выполняемой работе, малоквалифицированная работа и др.). Теперь эти критерии больше не определяющие, и на поддержку могут претендовать больше работодателей.

Оценку предприятий проведет Государственное агентство занятости.

Фото: pixabay.com

Комментарии 8
Эва оно как1 час назад
А этих работников кто-то поддержит или минималки достаточно ?
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ёжик1 час назад
отсчёт до выборов пошёл, сейчас наобещают с три короба
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krams58 минут назад
Проснулись суки! Но без идеотизма ни как еельзя! Сделай хотябы 10 процентов.
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