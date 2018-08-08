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В среду в Латвии резко повысится температура воздуха - днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, в Курземе - до +31 градуса, прогнозируют синоптики.

Местами возможен кратковременный дождь.

В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха к вечеру поднимется до +28..+29 градусов.

Ночь на среду в Латвии была самой прохладной за последний месяц - температура воздуха почти по всей стране опустилась ниже +15 градусов, местами в Латгале и Видземе - до +8 градусов.