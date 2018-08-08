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Полиция безопасности выпустила из изолятора временного содержания в Чиекуркалнсе активиста Штаба защиты русских школ Илью Козырева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Владимир Линдерман.

"Общественная поддержка сделала свое дело: Илья Козырев на свободе! Полиция безопасности, продержав его двое суток на "Седьмом небе" (изолятор временного содержания в Чиекуркалнсе), не решилась добиваться в суде санкции на арест", - написал Линдерман.

По словам активиста, Козыреву предъявляют обвинения по двум статьям уголовного закона: помощь иностранному государству в деятельности против Латвии, и организацию массовых беспорядков.

"Задержание осуществлялось жестко, Илье повредили спину, сейчас он поехал в травматологию. Просил сообщить, что при обыске у него изъяты компьютер и телефон, поэтому на связи будет не раньше сегодняшнего вечера", - указал Линдерман.

Другой активист, лидер движения "Конгресс неграждан" в Латвии Александр Гапоненко с конца апреля находится в рижской тюрьме. Он обвиняется по двум уголовным статьям: "Разжигание межнациональной розни", а также "Осуществление деятельности против независимости страны".

Фото: facebook.com/Ilja.Kozirev