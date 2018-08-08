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Уже третий год подряд на лесопилке предприятия Rīgas meži в Норупе реализуется уникальный проект по технике хранения кругляка – в зимний сезон 2017/2018 года на предварительно подготовленной территории было создано его замороженное хранилище.

В период низких температур, в феврале, в условиях мороза в хранилище поместили 5300 кубических метров соснового кругляка вместе со льдом и снегом, засыпав сверху еще слоем снега и опилками. Под эффективным слоем теплоизоляции до сих пор виден снег и лед, от которого исходит прохлада, чему в такую жару очень рады сотрудники лесопилки.

В результате, благодаря хранилищу, в период летнего перерыва в работе лесозаготовок доступен качественный кругляк, объем которого соответствует месячной норме переработки на лесопилке в Норупе.

Лесопилка в любом случае нуждается в технологическом перерыве для технического обслуживания производственной линии, при этом "зимующий" кругляк может обеспечить непрерывность производства, указывает руководитель лесопильного завода Андрис Берзиньш.

Руководитель производственной части предприятия Янис Станкевичс добавляет, что такое хранение осуществляют только несколько лесопилок по всей Латвии. Преимущество Rīgas meži в том, что рядом с производством достаточно места для хранения столь внушительного количества кругляка.

Фото: Rīgas meži