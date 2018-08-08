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У Национальных вооруженных сил (НВС) нет оснований считать, что случайно выпущенная испанским истребителем во время учебного полета в Эстонии ракета могла упасть на территории Латвии, пояснили в Министерстве обороны.

Согласно полученной из Министерства обороны Эстонии информации, последнее местонахождение ракеты было зафиксировано в 40 км от Тарту.

Также Эстония не просила никакой поддержки у Латвии. Инцидент в Эстонии будет расследован и в связи с этим будут сделаны соответствующие выводы. Однако полностью избежать подобных случаев невозможно, указали в Минобороны Латвии.

Как сообщалось ранее, 7 августа в 15.44 на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". У ракеты активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю.

Фото: pixabay.com