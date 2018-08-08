Минобороны: нет оснований думать, что испанская ракета упала в Латвии (3)

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Общество | 8 августа 2018 года, 11:58

У Национальных вооруженных сил (НВС) нет оснований считать, что случайно выпущенная испанским истребителем во время учебного полета в Эстонии ракета могла упасть на территории Латвии, пояснили в Министерстве обороны.

Согласно полученной из Министерства обороны Эстонии информации, последнее местонахождение ракеты было зафиксировано в 40 км от Тарту.

Также Эстония не просила никакой поддержки у Латвии. Инцидент в Эстонии будет расследован и в связи с этим будут сделаны соответствующие выводы. Однако полностью избежать подобных случаев невозможно, указали в Минобороны Латвии.

Как сообщалось ранее, 7 августа в 15.44 на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter во время полета по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". У ракеты активизирован режим саморазрушения, который при ошибочном запуске обеспечивает ее уничтожение в воздухе, но нельзя исключать, что снаряд все же приземлился на землю.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Ндя...8 минут назад
Безопасность становится всё безопаснее и безопаснее.))))
В Багдаде всё спокойно. Спите спокойно, жители Багдада.)))))
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точно5 минут назад
фанерная ракета не взорвалась,все хорошо,прекрасная маркиза.
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Patriot11 минут назад
Ko tur tik daudz runàt par nebùtisku gadìjumu? NATO nodrosina un arì turpmàk nodrosinàs mùsu gaisa telpas drosìbu.
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