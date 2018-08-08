Общество |

Жители Юрмалы стали жаловаться на жуткий запах канализации, разносящийся по всей округе. Горожанам удалось выяснить причину вони и заснять виновников на видео - машина ассенизаторов, припаркованная у обочины, опорожняла бак прямо среди деревьев. Машина работала по заданию муниципального предприятия, выяснили журналисты LTV7.

На место ЧП был вызван наряд полиции самоуправления. Стражи порядка констатировали, что машина работает по заданию муниципального предприятия Jūrmalas Ūdens. В компании же говорят, что сливали воду после прочистки ливневки — там только песок.

"Мы вывозим своими силами, или другая фирма предоставляет платную услугу. Мы вывозим из тех мест, где мы производим ремонтные работы. Это не бытовой сток — там фекального загрязнения нет", — подчеркнул технический директор Jūrmalas Ūdens Гунтис Кливе.

По словам Кливе, плохой запах является лишь результатом субъективного восприятия.

"Это в любом случае не питьевая вода и не ручеёк. Там могут присутствовать процессы биологического разложения", — добавил представитель Jūrmalas Ūdens.

Почему же содержимое кузова опорожняют не в специальные коллекторы, а прямо в лес по соседству, в Jūrmalas Ūdens ответить не смогли. Предположили, что сотрудники фирмы, которую наняли для проведения работ, просто промахнулись.

Однако, возможно, промахнулись они не впервые. И что бы туда ни сливали, на месте слива уже подрастают помидоры и спеют две тыквы. Само место слива принадлежит самоуправлению, и постепенно, уже длительное время превращается в свалку.

По словам жителя Юрмалы Эдгара Лисовскиса, на это место иногда выбрасывают строительные отходы.

В Юрмальской полиции самоуправления заявили, что стражи порядка следят за случаями выбрасывания отходов в неположенном месте.

"Юрмальская муниципальная полиция серьёзно работает над вопросом выбрасывания отходов в неположенном месте. С этого года в Юрмале за свои отходы каждый платит сам. Ведётся учёт. Что касается этого конкретного случая — экипаж приехал, констатировал, что на месте работает Jūrmalas Ūdens и всё", — указал Каспар Платниекс, замначальника Управления муниципальной полиции Юрмалы.

В Государственной службе окружающей среды произошедшим заинтересовались. Там журналистам сказали, что узнают, кто владелец цистерны, и ведомство начнёт административное делопроизводство.

Фото: скриншот из видео