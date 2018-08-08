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В лесу под Гулбене во время собирания ягод потерялась 25-летняя девушка по имени Дайга. На протяжении нескольких дней она скиталась по лесу, питалась ягодами и пила воду из реки. К счастью, девушку удалось спасти. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Сообщается, что Дайга вместе с матерью своего сожителя пошла собирать ягоды в лес, который находится в соседней волости. Женщины пошли каждая в свою сторону и должны были встретиться в оговоренном месте.

Дайга живет в Стамериенской волости. Журналистам Bez Tabu удалось найти дом девушки и она поведала им о случившемся.

"Я пошла туда по ягоды, ушла дальше, хотела идти обратно. Когда шла назад, большей той дороги не было. Потом стала искать, собрала еще ягод, стала ходить по кругу. В один момент я села и стала плакать. Однако я поняла, что с помощью стресса ничего не добьюсь", - рассказала Дайга.

По ее словам, в один момент она услышала сирены спасателей.

"Но когда стало темно, мне уже никуда идти не хотелось. Остановилась, осталась в лесу. Слышала, но не успела выйти на звук сирены. Поскольку было не сколько автомобилей, сирена звучала во многих направлениях. Побежала на одну из них, потом стало тихо. У меня уже сил не было, все ноги были в синяках", - заявила Дайга.

Девушка рассказала, что ночевать в лесу было мучительно. Дайга разожгла костер спичками, которые были у нее с собой.

"Ночью в лесу было холодно. Положила руки под куртку. С собой была только тоненькая кофточка. Комаров было очень много. Я вся искусанная, но как-то переночевала. Я еще и поцарапалась вся пока шла через заросли. Главное в лесу - это не бояться", - указала она.

В лесу Дайга питалась собранной черникой и пила воду из речки. По ее словам, она вышла к месту, где находился заброшенный дом. Девушка выбила окно и залезла внутрь, там немного передохнула и пошла дальше. После она увидела жилой дом на другой стороне реки, встретила людей, которые накормили ее хлебом и разрешили позвонить родственнику, чтобы тот пришел за ней.

Между тем мама сожителя Дайги Астрид рассказала, что в отчаянии найти девушку даже связалась с экстрасенсом. Хоть случившееся и шокировало обеих женщин, они и дальше будут ходить в лес по грибы и собирать ягоды.

"Не страшно. Я уже завтра думаю в лес пойти. Мама моего молодого человека сказала, что надо брать с собой радиопередатчик", - заявила Дайга.

В этом году были спасены 12 человек, которые потерялись в лесу, отметили в Государственной пожарно-спасательной службе. В прошлом году таких людей было 120.

Фото: pixabay.com