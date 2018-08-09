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Новые стационарные фоторадары установлены в Гаркалне (в обоих направлениях) и в Бунчи. Об этом сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки.

"Автоводители, едьте с умом!", - предупреждает CSDD.

Garkalnē (abos virzienos) un Buņčos darbu uzsāk jauni stacionārie fotoradari. Autovadītāj, brauc prātīgi! pic.twitter.com/IWUmljAyUO — CSDD (@CSDD_LV) 8 августа 2018 г.

Согласно плану CSDD, до конца 2018 года на латвийских дорогах должно действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.