Езди с умом! CSDD предупреждает водителей о новых фоторадарах (1)
Общество | 9 августа 2018 года, 07:11
Новые стационарные фоторадары установлены в Гаркалне (в обоих направлениях) и в Бунчи. Об этом сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки.
"Автоводители, едьте с умом!", - предупреждает CSDD.
Garkalnē (abos virzienos) un Buņčos darbu uzsāk jauni stacionārie fotoradari. Autovadītāj, brauc prātīgi! pic.twitter.com/IWUmljAyUO— CSDD (@CSDD_LV) 8 августа 2018 г.
Согласно плану CSDD, до конца 2018 года на латвийских дорогах должно действовать 100 фоторадаров.
Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.
"Ļežaščije poļiceijskije" otkati ņedajut, a privatfirmi da.
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