Езди с умом! CSDD предупреждает водителей о новых фоторадарах (1)

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Общество | 9 августа 2018 года, 07:11

Новые стационарные фоторадары установлены в Гаркалне (в обоих направлениях) и в Бунчи. Об этом сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки.

"Автоводители, едьте с умом!", - предупреждает CSDD.

Согласно плану CSDD, до конца 2018 года на латвийских дорогах должно действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.

Комментарии 1
Nitj19 минут назад
"Ļežaščije poļiceijskije" otkati ņedajut, a privatfirmi da.
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