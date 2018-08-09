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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией напоминает о том, что, заметив случаи нечестной предвыборной агитации, жители могут обращаться в KNAB, в Полицию безопасности, в Госполицию, а также в Совет по электронным СМИ (NEPLP).

Aicinām iepazīties ar @KNABinforme, @Valsts_policija, Drošības policijas un @NEPLPadome kompetenci 13. Saeimas vēlēšanu priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu dienā, kā arī iespējām ziņot par šķietamiem pārkāpumiem. pic.twitter.com/yHLW18Zj7T — KNAB (@KNABinforme) 8 августа 2018 г.

Напомним, жители Латвии могут сообщать KNAB о случаях нарушения предвыборной агитации, используя специальное мобильное приложение "Ziņo KNAB!" ("Сообщи в KNAB!").

Приложение можно бесплатно скачать на операционные системы iOS и Android. Сообщения о нарушениях будут анонимными, полученная информация не будет иметь статус заявления, KNAB не будет хранить никакие данные об отправителе, пояснили в бюро.

Ресурс разработан с целью обратить внимание общества на подозрительные случаи предвыборной агитации, кроме того, в приложении будет размещена информация о том, как распознать запрещенную агитацию. В KNAB пообещали регулярно предоставлять статистику о том, как много сообщений получено и прочие данные.

В качестве примера скрытой агитации приводятся концерты, которые финансируются политическими партиями. Также особое внимание бюро уделяет оплаченной рекламе в социальных сетях.

В KNAB призвали жителей страны сообщать информацию о любых случаях, которые вызывают подозрения. После 13-х выборов в Сейм приложение будет обновлено, чтобы через него можно было сообщать и о других преступлениях, входящих в компетенцию KNAB.

Напомним, выборы в 13-й Сейм пройдут в Латвии 6-го октября.