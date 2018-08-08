Латвийские политики стареют вместе с обществом
Все чаще партии, обращаясь к избирателям, говорят о необходимости активнее вовлекать в политику молодежь. Некоторые из них даже меняют названия на наводящие на мысль об увеличении удельного веса молодых их членов, однако в реальности средний возраст кандидатов в депутаты растет.
Это можно объяснить как старением общества, так и плохой репутацией политиков, отпугивающей молодые кадры.
По данным Центрального статуправления, со времени выборов 12-го Сейма средний возраст жителей Латвии увеличился с 41,9 до 42,4 года.
Источник: nra.lv