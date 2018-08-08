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В четверг в Латвию с южным ветром поступит более теплый воздух, и столбики термометров поднимутся до +28..+33 градусов. Самая сильная жара ожидается в западной и центральной части страны, предупредили синоптики.

Ночная температура составит от +11 градусов в восточной Латвии до +20 на побережье.

В Риге в четверг будет сухо и в основном солнечно. Температура ночью понизится до +19 градусов, днем достигнет +32.

После жары, которая продлится в Латвии до пятницы, в субботу и воскресенье будет более облачная и прохладная погода, а на следующей неделе температура воздуха опять повысится, прогнозируют синоптики.

В пятницу в Курземе, а вечером и в центральной части Латвии возможны дожди и грозы. Суббота ожидается пасмурной, во многих местах дождливой. Температура воздуха в выходные дни не превысит +19..+24 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, с понедельника опять станет теплее, в первой половине следующей недели температура воздуха превысит отметку +30 градусов, но новая волна жары будет недолгой, и вскоре температура воздуха понизится, временами возможны дожди, грозы и порывистый ветер.