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Пользователь соцсети Facebook опубликовал фотографию, на которой видна залатанная дорога в Цесисе. Мужчина признается, что такого еще нигде не видел.

"Самое уникальное дорожное покрытие, которое видел, находится в Цессисе. Практически, по квадратикам выложен новый асфальт", - написал мужчина.

Как пишут пользователи, наверное, в Цесисе решили оставить такую залатанную таким образом дорогу, чтобы демонстрировать ее туристам. А были и такие, кто назвал это покрытие "кубизмом" - одним из направлений в искусстве.

Напомним, в этом году Latvijas valsts ceļi (LVC) проводит самые масштабные ремонтные работы по замене дорожного покрытия во многих регионах Латвии. Следует следить за дорожными указателями, в местах проведения работ движение регулируется также временными светофорами.