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Туберкулёз является опасным заболеванием и его лечение полностью оплачивается государством. Но вот уже как минимум две недели, пациентам недоступны эффективные лекарства. Их приходится заказывать и покупать за свои, сообщает «Русское вещание LTV7».

Одна из жительниц Латвии Александра рассказала, что перерывов в лечении делать нельзя - пропустив четыре дня терапии можно перечеркнуть два месяца лечения.

Поэтому ждать поступления медикаментов была не готова. Две последние упаковки препарата Lamprene нашлись в аптеке, но их пришлось выкупить без какой-либо компенсации. Полная цена - 294 евро.

Лекарства от туберкулёза в Латвии закупаются и выдаются пациентам через стационары и центры туберкулёза. Именно поэтому в списке компенсируемых медикаментов этих лекарств нет, объяснили в Национальной службе здоровья. А ситуации, когда человек сам через аптеку покупает лекарства, не должно быть в принципе. В больнице винят поставщика.

«Два раза в месяц мы проводили переговоры с конкретной фармацевтической компанией. Они писали что медикамент будет доставлен. В одном письме это был июнь, потом конец июня, потом конец июля», - объясняет руководитель отделения мультирезистентного туберкулёза Восточной больницы Лига Кукша.

В итоге все резервы лекарства были исчерпаны Поставщик — фирма Jelgavfarm – объясняет, что задержка случилась по вине производителя. Кроме того лекарства пришли из Швейцарии, которая не является членом ЕС, что вызвало дополнительные трудности. Теперь медикаменты обещают в понедельник. Согласно договору, штраф для фирмы — 100 евро за каждую непоставленную позицию.

Вернуть деньги Александре не обещают, так как по словам Оскара Шнейдера представителя минздрава, государство не может вернуть деньги за лекарства, купленные частным путём.

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