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Из-за прогнозируемого сегодня повышения температуры воздуха до +33 градусов Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране оранжевое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, до +30 градусов столбики термометров сегодня не поднимутся только местами на востоке страны и морском побережье.

День пройдет без осадков. Южный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

В Риге температура воздуха сегодня составит +32..+33 градуса, южный ветер будет дуть со скоростью 11 метров в секунду.

В силе также остается предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.