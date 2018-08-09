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В клинике Оториноларингологии больницы им. Паула Страдиня проведены первые микрооперации углекислотным лазером. С помощью такой процедуры пациенту можно сделать операцию на шее лазерным лучом, существенно сократив риск осложнений. Об этом пишет NRA.

Специалисты называют такие операции эндоскопическими. Пока возможность делать лазерные операции не было доступна, на шее пациента делался разрез, проводилось хирургическое вмешательства, после рана зашивалась. Пациент оставался в стационаре по крайней мере на наделю. После операции лазером человек может сразу отправляться домой, а также у него не останется никаких внешних ран.

"В основе углекислотного лазера есть луч, который хирург направляет, и, контролируя лазер с помощью микроскопа, врач удаляет образования в гортани. Одновременно прижигаются кровоточащие кровеносные сосуды, нет надобности накладывать швы", - объяснил процесс операции руководитель клиники Дин Сумерагс.

По его словам, лазерная хирургия является современной и минимально инвазивной, она максимально сохраняет здоровые ткани. После такой процедуры хорошо проходит обновление тканей, процесс заживания протекает гораздо быстрее.

"Метод является очень точным, у него селективное воздействие на ткани. Контролируя плотность энергии лазера и глубину воздействия, есть возможность точные хирургические манипуляции с минимальным риском термальных повреждений тканей", - отметил Сумерагс.

Существует разные заболевания, для лечения которых используют лазерные операции. Например, субкомпенсированный стеноз гортани. По словам Сумерагса, чтобы проводить подобные процедуры в клинике, был сделан большой вклад в подготовительный процесс - было освоено новое лазерное оборудование и обучен персонал.

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