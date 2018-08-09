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В Латвии треть инфицированных ВИЧ людей сталкивались с дискриминацией по отношению к себе и выслушивали оскорбительные комментарии в связи со своим статусом болезни. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Индекс стигмы ВИЧ", сообщил председатель правления общества Agihas Андрис Вейкениекс.

Общество особенно негативно оценивает то, что 23% респондентов сталкивались с предвзятым отношением к себе со стороны родственников.

В рамках исследования были опрошены люди, которые живут с диагнозом ВИЧ. Респондентам задавали вопросы, связанные с их опытом в получении услуг здравоохранения, опытом на рабочем месте. Также ВИЧ пациентов спрашивали об отношении к их диагнозу со стороны семьи и друзей.

Согласно данным исследования, 38% ВИЧ-положительных людей признались в том, что их статус негативно повлиял на их самооценку. 34% опрошенных указали, что их болезнь негативно влияет на формирование близких и дружественных отношений с людьми.

Также, люди, которые живут с ВИЧ, отказались от посещения общественных мероприятий (32%), поиска соцподдержки (26%) и изолировали себя от семьи и друзей (22%). Большинство больных ВИЧ людей (82%) признались, что им было сложно признаться другим о своем недуге. Опрошенные себя характеризуют такими словами как "грязный" (33%), "виноватый" (48%) и 58% стыдно за свой диагноз.

Обобщение результатов исследования будет доступно в конце этого года.

Согласно данным Центра профилактики и контроля болезней по состоянию на 1 января 2018 года в Латвии проживали 5487 человек с диагнозом ВИЧ. Однако лечение получают только 38% инфецированных людей, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.