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Нигериец, нападающий футбольного клуба "Вентспилс" Аделеке Акиньеми в переписке на Facebook с порталом Sportacentrs.com указал, что с ним все в порядке и из Вентспилса уехал сам, потому что представители клуба с помощью угроз пытались заставить его подписать новый договор. Об этом пишет NRA.

"Со мной все в порядке. Никто меня не крал. Я сейчас нахожусь не в Вентспилсе", - написал Акиньеми в переписке.

На нигерийском портале Complete Sports Nigeria уже опубликовано мнение анонимного представителя футболиста, что "Вентспилс" хотел заключить новый контракт с Акиньеми. Нападающий также подтвердил это в переписке с журналистом Sportacentrs.com Эдмундом Новицкисом.

"У меня в договоре есть пункт, согласно которому, любой клуб может выкупить мой контракт за 300 000 евро. Однако они (прим. ред. - футбольный клуб) хотели меня заставить незаконно заключить новый договор. Клубы, которые обращались к "Вентспилсу", предлагали 300 тысяч. "Вентспилс" хочет полтора миллиона. Я сказал, что это не проблема, пусть говорят с моим агентом и соглашаются о трансфере. Однако "Вентспилс" не согласился и хочет, чтобы я подписал новый контракт. Проблема в этом", - рассказал футболист.

Акиньеми указал, что представители футбольного клуба угрожали ему в устном виде. Нападающий был не уверен в том, как они поступят дальше, поэтому решил покинуть город.

"Скажите президенту Латвийской футбольной федерации Каспару Горкшсу, чтобы проверил мой договор, копия которого есть у федерации. Там будет видно, что я прав. У меня есть доказательства и договор. Я ничего плохого не делал, ничего не крал, я только уехал в страхе за свою безопасность", - указал Акиньеми.

Напомним, в понедельник, 6 августа, 19-летний Акиньеми не явился в команду, отправлявшуюся в Лиепаю на четвертьфинал розыгрыша Кубка Латвии. В гостинице, где он жил, его тоже не было, на телефонные звонки он не отвечал.

Между тем футбольный клуб "Вентспилс" заявил, что его Акиньеми похищен, и похитители шантажируют клуб. Фото: Janis Ligats