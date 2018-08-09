Общество |

Латвия вошла в десятку стран мира с самым стремительным сокращением населения. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на исследование австралийского издания Business Insider.

Исследователи назвали 10 европейских, азиатских и других страны мира, которые наиболее подвержены демографическим бомбам замедленного действия из-за снижения рождаемости и увеличения доли пожилых людей. К ним относятся США, Испания, Италия, Южная Корея, а также Япония и Китай.

Население Латвии устойчиво сокращается в результате низкой рождаемости и высокой смортности населения, многие граждане покидают страну, чтобы найти работу в других частях Европейского союза. Как посчитали эксперты к 2050 году в Латвии останется только 1,52 миллиона человек.

С тех пор как Латвия стала членом ЕС в 2004 году, почти 20% жителей страны покинули свою родину и переехали в такие государства как Германия и Великобритания.

Business Insider со ссылкой на исследовательскую компанию Quartz сообщает, что схожая ситуация наблюдается и в других странах Восточной Европы. В Латвии, Украине, Хорватии, Румынии, Молдове, Литве, Польше, Сербии и Венгрии - во всех этих государствах к 2050 году население сократится на 15%.

Между тем "тикающими демографическими бомбами" издание назвало те страны, в которых падает рождаемость, но увеличивается продолжительность жизни. В этот список кроме Латвии вошли США, Испания, Италия, Южная Корея, Болгария, Япония, Великобритания, Сингапур и Китай.

Демографической бомбой замедленного действия называют ситуацию, когда наблюдается уменьшение работающей доли населения. Чтобы этого избежать, на одну женщину должны приходится 2,2 ребенка, однако коэффициент рождаемости во многих развитых странах упал ниже двух.

Последствия могут быть смягчены притоком рабочих-мигрантов, однако этими мерами нельзя остановить кризис полностью, если значительное число граждан уезжает на работу в другие страны.

Сообщается, что в США коэффициент рождаемости упал до рекордного минимума в 1,76, а ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 78,7 года. Доля пенсионеров растет, однако демографическая бомба замедлена большим потоком мигрантов.

В Испании коэффициент рождаемости составляет 1,5, а смертность превышает рождаемость. Увеличение населения происходит лишь за счет приезжих, а некоторые поселения уже почти полностью вымерли.

Подобные тенденции наблюдаются и в Италии, где люди отказываются от большого числа детей из-за финансовых трудностей.

Население Болгарии с показателем 1,46 сокращается с рекордно высокой скоростью и, ожидается, что к 2050 году оно достигнет 5,4 миллиона человек.

В Японии коэффициент достигает 1,44, а в Южной Корее — 1,26. В Китае семьям разрешено иметь двух детей вместо одного, однако даже с учетом этого к 2030 году возраст четверти населения достигнет 60 лет (в 2010 году старики составляли лишь примерно 13 процентов населения).

Сингапур отличается одним из самых низких показателей рождаемости (0,83), однако власти планируют замедлить демографическую бомбу с помощью иммиграции.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download