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Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) выявили нарушения в 79% проверенных с мая до августа этого года массовых мероприятий, сообщила руководитель отдела общественных отношений ПВС Илзе Мейстере.

В 51% проверок различных массовых мероприятий (ярмарок, фестивалей, праздников, мобильных мест торговли и общепита, мест выездной торговли) были выявлены нарушения, связанные с соблюдением общих гигиенических требований, в 26% - с прослеживаемостью продуктов питания, в 22% - потребителям не была предоставлена полная информация о продуктах, в 21% - условия хранения не отвечали требованиям.

В июне и июле ПВС провела на предприятиях по распространению продовольствия почти 4,5 тыс. проверок.

фото: скрин с YouTube