Землетрясение в Индонезии: у МИД нет данных о пострадавших латвийцах
Общество | 9 августа 2018 года, 18:44
МИД Латвии не располагает сведениями о латвийских подданных, пострадавших во время землетрясения в Индонезии, сообщил пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.
За помощью или информацией в связи с этим землетрясением в МИД тоже никто из латвийских подданых не обращался.
В консульском регистре свое пребывание в Индонезии зарегистрировали двое латвийцев.
В результате произошедшего в воскресенье в Индонезии землетрясения погибли 319 и пострадали почти 1500 человек.