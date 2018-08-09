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МИД Латвии не располагает сведениями о латвийских подданных, пострадавших во время землетрясения в Индонезии, сообщил пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис.

За помощью или информацией в связи с этим землетрясением в МИД тоже никто из латвийских подданых не обращался.

В консульском регистре свое пребывание в Индонезии зарегистрировали двое латвийцев.

В результате произошедшего в воскресенье в Индонезии землетрясения погибли 319 и пострадали почти 1500 человек.