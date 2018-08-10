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У 306 (20,8%) кандидатов в депутаты Сейма 13-го созыва нет высшего образования, свидетельствует информация на сайте Центризбиркома.

В этом году в парламент баллотируются 1164 кандидата с высшим образованием (79,2% всех кандидатов), 298 (20,3%) - со средним и восемь (0,5%) - с основным образованием.

В Сейм 12-го созыва баллотировались 957 (82,8%) кандидатов с высшим, 199 (17,2%) - со средним образованием.

На выборах в Сейм 11-го созыва у 915 (83,8%) кандидатов было высшее, у 174 (15,9%) - среднее, у трех (0,3%) - основное образование.

В 10-й Сейм баллотировались 987 (80%) кандидатов с высшим, 246 (19,9%) со средним и один (0,1%) - с основным образованием.

Фото: CVK