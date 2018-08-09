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В четверг почти на всех станциях метеонаблюдений побит рекорд жары на 9 августа, а в Колке установлен абсолютный температурный рекорд - +32,1 градуса, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Мерсрагсе, Руцаве, Добеле, Елгаве, Бауске и Рижском аэропорту в четверг было еще жарче, чем в Колке. Выше всего - до +33,5 градуса - поднялся столбик термометра в Бауске.

Температурный рекорд на 9 августа не был побит только в Лиепае, Мерсрагсе и Даугавпилсе.

Максимальная температура воздуха в Рижском аэропорту в четверг достигла почти +33 градусов. Сегодня в Риге впервые нынешним летом побит рекорд жары.

Šodien Kolkā sasniegts absolūtais karstuma rekords: +32,1°. Rīgā pārspēts pirmais temperatūras rekords šovasar - lidostā gaiss sakarsa līdz nepilniem +33°. Augstākā gaisa temperatūra atkal reģistrēta Bauskas meteostacijā: +33,5°. — Jānis Trallis (@meteozinas) 9 августа 2018 г.

В пятницу жара не отступит

В пятницу в Латвии, особенно в центральных регионах, значительно усилится южный ветер - днем его скорость в порывах будет достигать 12-17 м/сек., прогнозируют синоптики. Еще большее локальное усиление ветра в Курземе, а к вечеру и в центральной части Латвии могут вызвать образование грозовых туч. В Курземе первые тучи и дождь возможны уже утром. На большей части территории страны в пятницу сохранится солнечная погода. Сохраняется также высокая пожароопасность в лесах.

В ночь на пятницу температура воздуха составит от +17 до +23 градусов, местами на востоке Латвии - до +14 градусов.

Максимальная температура воздуха днем - от +27 до +33 градусов.

В Риге в ночь на пятницу ожидается умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха - от +20 до +22 градусов. Днем южный ветер в порывах усилится до 17 м/сек., воздух прогреется до +32 градусов. Ожидается небольшая облачность, вечером возможна гроза.