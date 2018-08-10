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Банк Латвии решил отказаться от служебного лимузина Audi A8L, которым пользовался подозреваемый в получении взятки президент центробанка Латвии Илмар Римшевич. Сейчас лимузин выставлен на продажу на портале SS.com, пишет Latvijas Avīze.

Из объявления следует, что автомобиль 2016 года выпуска выставлен на продажу за 78 800 евро.

"Этот автомобиль Банк Латвии брал в лизинг, автомобиль был предусмотрен и использовался только для служебных нужд для президента Банка Латвии и высокопоставленных гостей, в том числе и президентов центробанков других стран", - сообщили в БЛ.

Автомобиль не использовался после того, как в Риге в июне 2018 года было проведено выездное заседание совета Европейского центрального банка.

БЛ отказался от автомобиля за четыре года за завершения лизингового договора. Лимузин был приобретен в лизинг с выкупом с помощью услуг компании, которая сейчас называется Luminor līzings Latvija, договор был заключен до августа 2022 года. В БЛ подчеркнули, что все расходы, связанные с использованием этого автомобиля, прекратятся после его продажи.