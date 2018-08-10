Общество |

В июле 2018 года в рижском общественном транспорте выявлен 2771 безбилетник - на 1053 (27,5%) меньше, чем в июне, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

В автобусах было выявлено 1554, в троллейбусах - 776, в трамваях - 441 безбилетник. 727 безбилетников уплатили штраф на месте, 2044 был выписан счет.

В июле в общественном транспорте было проведено 21 511 проверок (1 538 - в автобусах, 7617 - в троллейбусах, 2356 - в трамваях) - на 5498 (20,4%) меньше, чем в июне.

Больше всего безбилетников было в автобусах 3-го маршрута - 260, а в автобусах 47-го, 57-го и 59-го маршрутов безбилетных пассажиров не выявлено.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец Rīgas satiksme - Рижское самоуправление.