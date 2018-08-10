Столичных "зайцев" в общественном транспорте стало меньше почти на треть (3)

фото

Общество | 10 августа 2018 года, 10:53

В июле 2018 года в рижском общественном транспорте выявлен 2771 безбилетник - на 1053 (27,5%) меньше, чем в июне, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном предприятии Rīgas satiksme.

В автобусах было выявлено 1554, в троллейбусах - 776, в трамваях - 441 безбилетник. 727 безбилетников уплатили штраф на месте, 2044 был выписан счет.

В июле в общественном транспорте было проведено 21 511 проверок (1 538 - в автобусах, 7617 - в троллейбусах, 2356 - в трамваях) - на 5498 (20,4%) меньше, чем в июне.

Больше всего безбилетников было в автобусах 3-го маршрута - 260, а в автобусах 47-го, 57-го и 59-го маршрутов безбилетных пассажиров не выявлено.

Rīgas satiksme обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Единственный владелец Rīgas satiksme - Рижское самоуправление.

Комментарии 3
водитель RS14 минуты назад
Их не стало меньше, они просто тупо выходят при появлении контролёров и ждут следующий транспорт. Контролёры же, быстренько проверив немногочисленных оставшихся, быстренько сваливает на следующей остановке. По моим наблюдениям халявы стало в разы больше, по этому конторскими отчетами RS можно подтереть задницу.
Ответить
Светлана1 минуту назад
Щас выбегут нытики и будут ныть какие дорогие билеты в общественном транспорте. За один еврик едут и еще выступают что не нравится и дорого. Смешно
Ответить
yes5 минут назад
всё намного проще, население сокращается
Ответить