Общество |

52-летний Алексис Зиедонис, который пропал 8 августа 2018 года по дороге из Рои в домой в Кекаву, нашелся живым и сейчас в безопасности, в кругу семьи.

Об этом Bezvests.lv сообщили родственники мужчины.

Семья благодарит всех, кто звонил и сообщал все, что известно. Bezvests.lv также благодарит всех, кто делился информацией в социальных сетях и оказывал посильную помощь в розыске мужчины.

Фото: facebook.com/bezvests.lv