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Социальная сеть Facebook закрыла крупнейшую страницу, посвященную историческим свидетельствам и памяти об участниках Латышского добровольческого легиона СС, на которой публиковались фотографии солдат, воспоминания из газет, книг и семейных архивов, сообщает Delfi.

В группе под названием "Фото и рассказы о латышском легионе и латышских солдатах 2 МВ" за три года были опубликованы сотни записей, в ней участвовали примерно 3300 участников, которые делились информацией по этой теме.

Часть опубликованных материалов удалось спасти, но часть пропала, рассказал один из администраторов группы Марис Юрциньш. Он направил жалобу в Facebook, но ответа пока не получил.

Добавим, как ранее сообщало издание Die Welt, Европейская комиссия намерена усилить меры по борьбе с распространением террористического контента в сети.

По информации издания, в настоящее время ведется разработка законопроекта, который обяжет такие интернет-компании, как Google, Facebook и Twitter принять меры для оперативного выявления и удаления подобного контента со страниц своих ресурсов.

Как ожидается, документ в окончательном виде будет представлен в сентябре.

Фото из Flickr/Stock Catalog