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В ближайшие дни в Латвию придет циклон с дождями, ветром и прохладой, прогнозируют синоптики.

В пятницу вечером с запада в Латвии ожидается холодный атмосферный фронт, и в субботу температура воздуха не превысит +20..+25 градусов. Небо будет преимущественно облачным, во многих местах пройдут дожди.

В воскресенье ожидается сильный юго-западный, западный ветер, кратковременные дожди и грозовые ливни. Скорость ветра в порывах может достичь 15-20 метров в секунду, температура воздуха будет не выше +17..+22 градусов.

Ожидается, что следующий циклон Латвию пересечет уже во вторник и среду, вновь усилится ветер, пройдут грозы. Температура воздуха немного повысится, а во второй половине месяца еще возможна жара до +30 градусов.