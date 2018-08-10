На выходных в Латвии будут дожди и прохлада (+ОПРОС) (3)
Общество | 10 августа 2018 года, 12:16
В ближайшие дни в Латвию придет циклон с дождями, ветром и прохладой, прогнозируют синоптики.
В пятницу вечером с запада в Латвии ожидается холодный атмосферный фронт, и в субботу температура воздуха не превысит +20..+25 градусов. Небо будет преимущественно облачным, во многих местах пройдут дожди.
В воскресенье ожидается сильный юго-западный, западный ветер, кратковременные дожди и грозовые ливни. Скорость ветра в порывах может достичь 15-20 метров в секунду, температура воздуха будет не выше +17..+22 градусов.
Ожидается, что следующий циклон Латвию пересечет уже во вторник и среду, вновь усилится ветер, пройдут грозы. Температура воздуха немного повысится, а во второй половине месяца еще возможна жара до +30 градусов.
Лето было просто ужасным,переборы по жаре,климат меняется.
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ПУСТЬ СОЛНЦЕ СОЖЖЕТ А ЛИВНИ ЗАТОПЯТ
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Segodņa? Da...
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