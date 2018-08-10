Общество |

В пятницу на побережье Курземе зафиксировано около 4 тысяч ударов молний, свидетельствует информация на сайте Blitzortung.org.

Как отмечает портал liepajniekiem.lv, от многочисленных ударов молнии пострадали некоторые объекты .

В 7.48 пожарные получили вызов в Бернаты, где молния попала в сарай с дровами рядом с комплексом отдыха Draudziba, сообщила порталу представитель ГПСС Вендия Пикше.

В свою очередь, около 10 утра портал получил информацию, что в Юрмалциемсе молния попала в столб.

А в 9.51 пожарные отправились в Ницу, где молния попала в гараж.

Фото: Skaties.lv