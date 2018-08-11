Почти 60 000 латвийцев по-прежнему остаются без работы (+ОПРОС) (11)
Общество | 11 августа 2018 года, 10:20
Зарегистрированная безработица в Латвии в конце июля этого года, как и в конце июня, составила 6,4% от числа экономически активных жителей. Об этом сообщили в Госагентстве занятости.
Так, в конце июля этого года на учете в Госагентстве занятости состояли 58 888 безработных. Это на 231 меньше, чем в конце июня, когда число зарегистрированных безработных составило 59 119.
Самый низкий уровень безработицы в конце июля был зарегистрирован в Рижском регионе - 4,2%, а самый высокий в Латгальском регионе - 14,7%.
Тем временем в Земгальском регионе безработица в конце июля составила 5,8%, в Видземском - 6,4%, а в Курземском - 7,1%.
В свою очередь, в Риге безработица в конце июля этого года составила 4,1%, ав конце июня - 4%.
Фото: pixabay.com
Статистика ваша фуфло!
Ау.А говорят ,что в Латвии нет космической промышленности-есть и правящие уже давно осваивют космическме просторы,а оттуда не видно ничего.