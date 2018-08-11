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Зарегистрированная безработица в Латвии в конце июля этого года, как и в конце июня, составила 6,4% от числа экономически активных жителей. Об этом сообщили в Госагентстве занятости.

Так, в конце июля этого года на учете в Госагентстве занятости состояли 58 888 безработных. Это на 231 меньше, чем в конце июня, когда число зарегистрированных безработных составило 59 119.

Самый низкий уровень безработицы в конце июля был зарегистрирован в Рижском регионе - 4,2%, а самый высокий в Латгальском регионе - 14,7%.

Тем временем в Земгальском регионе безработица в конце июля составила 5,8%, в Видземском - 6,4%, а в Курземском - 7,1%.

В свою очередь, в Риге безработица в конце июля этого года составила 4,1%, ав конце июня - 4%.

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