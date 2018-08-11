Почти 60 000 латвийцев по-прежнему остаются без работы (+ОПРОС) (5)

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Общество | 11 августа 2018 года, 10:20

Зарегистрированная безработица в Латвии в конце июля этого года, как и в конце июня, составила 6,4% от числа экономически активных жителей. Об этом сообщили в Госагентстве занятости.

Так, в конце июля этого года на учете в Госагентстве занятости состояли 58 888 безработных. Это на 231 меньше, чем в конце июня, когда число зарегистрированных безработных составило 59 119.

Самый низкий уровень безработицы в конце июля был зарегистрирован в Рижском регионе - 4,2%, а самый высокий в Латгальском регионе - 14,7%.

Тем временем в Земгальском регионе безработица в конце июля составила 5,8%, в Видземском - 6,4%, а в Курземском - 7,1%.

В свою очередь, в Риге безработица в конце июля этого года составила 4,1%, ав конце июня - 4%.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Алекс32 минуты назад
По версии правительства,все те проценты безработных-это тунеядцы,пьяницы и лолыри,ведь экономика растет,растут как грибы фирмы и заводы с фабриками,народ не уезжает,зарплаты и социальная защита уже как в Норвегии.
Ау.А говорят ,что в Латвии нет космической промышленности-есть и правящие уже давно осваивют космическме просторы,а оттуда не видно ничего.
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шурик21 минуту назад
про "космические просторы" это вы загнули конечно. они просто в другой реальности
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Ну2 минуты назад
Процентов 80 примерно такие, как вы описали.
Из тех, кто сам приходит устраиваться, ни одного нормального не попадалось, только если удаётся переманить из другой фирмы, бывает толк и то не всегда.
И не надо петь: платить не пробовали - абсолютно не актуально.
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