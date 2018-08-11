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В субботу, температура воды на пляжах начала понижаться, но местами еще достигает +24 градусов, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В больших озерах температура воды составляет +22, +23 градуса, в Венте, Лиелупе, Даугаве +22, +24 градуса, а в Гауе около +20 градусов.

Температура воды в море после порывистого южного ветра в пятницу стала контрастной - от +13 до +23 градусов. Сильнее всего вода остыла на южном и западном побережье Рижского залива.

В свою очередь, в пятницу в Мерсрагсе температура воды составляла +10 градусов, а в Лиепае, Вентспилсе, Скулте и Салацгриве +22, +23 градуса.

Фото: pixabay.com