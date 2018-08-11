На улицах Риги появятся новые светофоры (5)
Общество | 11 августа 2018 года, 14:18
Дорожно-строительная фирма L-KO за 1,29 млн евро построит в Риге новые светофоры, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Департамент сообщения Рижской думы заключил договор о строительстве светофоров на перекрестке улиц Миера и Таллинас, Прушу и Рушону, на улице Маскавас, на перекрестке улиц Деглава и Лапсу, Слокас и проспекта Курземес, на улице Ницгалес, 2 и на перекрестке улиц О. Вациеша и Торнякална.
На осуществление этих работ выделено 1,29 млн евро.
Фото: pixabay.com
На Слокас-Курземес светофорный объект был построен в прошлом году, если мне не изменяет память...
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Такие, что со стоп линии не видно будет? Как на Калпака: задрали вверх и повторители сняли или на Райня и Смильгя, за знак спрятали. Может мозги включать начнёте? Пешеходные переходы в не просматриваемой зоне или прямо на остановке от - ну очень безопасны.
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Пусть поставят их себе в задницу и на перед повесят . Блин стране эти светофоры нужны как зайцу стоп сигнал .
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