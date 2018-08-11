Общество |

Дорожно-строительная фирма L-KO за 1,29 млн евро построит в Риге новые светофоры, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Департамент сообщения Рижской думы заключил договор о строительстве светофоров на перекрестке улиц Миера и Таллинас, Прушу и Рушону, на улице Маскавас, на перекрестке улиц Деглава и Лапсу, Слокас и проспекта Курземес, на улице Ницгалес, 2 и на перекрестке улиц О. Вациеша и Торнякална.

На осуществление этих работ выделено 1,29 млн евро.

Фото: pixabay.com