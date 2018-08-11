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Спрос на питьевую воду в Латвии этим летом из-за жары превышал предложение, рассказали агентству ЛЕТА опрошенные представители отрасли.

Так, исполнительный директор компании Venden Алдис Шкутанс отметил, что предприятию удавалось обеспечить 90% от спроса, а в худшем случае клиенты получали заказы на следующий день.

"Не у всех достаточные мощности. Если все предыдущие годы средняя температура воздуха в июне была примерно 18 градусов, то сейчас мы ощущаем себя как на хороших курортах Италии и Испании", - сказал Шкутанс.

По его словам, Venden не способен обеспечить заказы на 100% из-за ограниченных ресурсов производства и логистики.

"Мы стараемся работать в три смены и доставлять заказанную воду клиентам", - сказал он.

Тем временем исполнительный директор компании Markol (которая производит воду Zaķumuiža) Зигмар Мейя рассказал, что спрос на воду вырос во всех сегментах - как в домах и офисах, куда доставляются бутылки емкостью 18,9 литров, так и в магазинах.

"Все производители питьевой воды борются с позитивными проблемами, то есть как изготовить и как доставить", - сказал он.

По его словам, спрос на воду начал расти уже в мае и рос все летние месяцы. В отдельных случаях спрос превышал предложение, но большую часть заказов предприятие обеспечивало.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее латвийцы из-за жаркой погоды раскупили все классические вентиляторы. Аналогичная ситуация в сфере торговли наблюдалась и в 2010 году.

В свою очередь, по данным Центрального статистического управления, в 2018 году в Латвию были ввезены в общей сложности 95 320 настольных, настенных, напольных, потолочных и оконных вентиляторов, мощность которых не превышает 125 ватт.