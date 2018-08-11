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В Европе процент новорожденных, появившихся на свет вне брака, в 2016 году был выше, чем детей, чьи родители были женаты. Об этом сообщает агентство "Евростат".

Так, в период между 2000 и 2016 годами доля детей, рожденных вне брака, выросла в ЕС примерно на 15%. Тем временем в Латвии, как свидетельствует график "Евростата", в 2016 году 40% от всех новорожденных родились вне брака.

Таким образом, Латвия немного опередила Литву, где число внебрачных детей составляет 30%. Однако Латвию стремительно обогнала Эстония, где количество детей, рожденных вне брака, составило 56%.

В Португалии в 2016 году этот показатель составил 53%, во Франции - 60%, в Болгарии и Словении - 59%, в Швеции - 55%, а в Дании - 54%. Напротив, более 80% младенцев, появившихся на свет в Греции, Хорватии и на Кипре, были рождены в браке.

Однако, отмечается, что в 2015-2016 количество детей, рожденных вне брака, росло во всех странах ЕС, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, а также Италии, Венгрии и Великобритании, где этот показатель снижался на 0,2 - 2%. В Болгарии и Ирландии за то же время этот показатель остался неизменным.

Между тем, портал The Local сообщает, что исследования "Евростата" не учитывают семьи, заключившие так называемый Гражданский договор солидарности, который заключается между двумя физическими лицами с целью организации их совместной жизни в условиях отказа от заключения брака. Это существенно влияет на количество детей, которые формально рождены вне брака.

"Правовые альтернативы браку, такие как зарегистрированное партнерство, стали более распространенными, и национальное законодательство было изменено, чтобы предоставить больше прав незамужним парам", - разъясняется в исследовании Eurostat.

Например, во Франции в 2016 году было заключено 192 000 пактов о гражданской солидарности, что на 3000 больше, чем в 2015 году. Количество таких заключенных договоров росло с 2002 года. А в 2016 году на каждые пять официальных браков приходилось по четыре заключения договора.

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