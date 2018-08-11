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В латвийских тюрьмах около 60% заключенных не говорят на латышском языке. Об этом в передаче Krustpunktā на Латвийском радио рассказала начальник Управления мест заключения, генерал Илона Спуре.

Отвечая на вопрос слушателя о том, действительно ли большинство заключенных в латвийских тюрьмах говорят по-русски, Спуре ответила: "Будем реалистами: по-латышски не говорят примерно 60%".

Она также отметила, что в латвийских тюрьмах сейчас находятся около 100 граждан других стран, которые тоже не владеют госязыком.

По словам Спуре, чтобы объяснить неговорящим на госязыке заключенным их права и обязанности, сотрудникам тюрем приходится проявлять творческие способности. В качестве примера она упомянула граждан Вьетнама, которые попадают в тюрьму за незаконное пересечение государственной границы.

"Это довольно большая проблема, поскольку бывает, что их 25 или 50 человек, и никто не говорит ни по-русски, ни по-латышски, ни по-английски. Тогда, в конце концов, работнику приходится даже рисовать картинки, чтобы с ними можно было общаться", - указала Спуре.

Также, по ее словам, общее число заключенных в латвийских тюрьмах продолжает сокращаться, однако при этом количество жалоб не уменьшается. Заключенные в основном жалуются на условия содержания в тюрьме и инфраструктуру. Спуре также указала, что для рассмотрения жалоб требуются большие административные ресурсы.

Добавим, сейчас в Латвии работают 10 десять мест заключения. В них по состоянию на 31 декабря 2017 года находились 3765 заключенных - 1051 арестованный и 2714 осужденных.

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