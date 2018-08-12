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Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки в условиях, предусматривающих, что за нарушение внутреннего порядка в Центре размещения беженцев "Муцениеки", беженцам могут запретить использовать отдельный туалет и посещать тренажерный зал.

Подготовленные МВД поправки предусматривают, что работник центра сможет установить дополнительные новые ограничения за несоблюдение правил внутреннего порядка в "Муцениеки". В министерстве указали, что в Центре размещения беженцев был проведен ремонт и созданы комнаты с отдельными ванной и туалетом. Также есть комнаты, для которых предусмотрены ванная и туалет общего пользования. То есть, планируется, что работник центра будет в праве переселить беженца в помещения со сниженным уровень удобств.

Также была уточнено условие, предусматривающее, что за нарушение правил беженцу могут запретить пользоваться библиотекой, компьютерным классом и тренажерным залом.

Подготовленные поправки еще должны быть утверждены правительством.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 395 беженцев, в 2016 году их было 350.