Общество |

Пожароопасность в лесах Латвии остается высокой, несмотря на осадки во многих районах, сообщил представитель Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

"Местами, например, в окрестностях Риги и в Курземе, хорошо пролился дождь. Это, конечно, немного снизило пожароопасность, погода дает небольшую передышку от лесных пожаров, но расслабляться нельзя", - отметил он.

По словам Яункикиса, чтобы опасность лесных пожаров уменьшилась на всей территории Латвии, дождь должен продлиться от пяти до семи дней.

Представитель ГСЛ напомнил, что 10 августа возник лесной пожар в Кекавском крае, между Кекавой и Плаканциемсом, который вечером в субботу был ликвидирован. Площадь пожара составила 8,9 га.

Между тем 11 августа было потушено четыре небольших лесных пожара.

Напомним, 17 июля возник пожар повышенной опасности на торфяном болоте и в лесу в Валдгалской волости.

Активная фаза тушения пожара в лесу и на торфянике завершилась 7 августа, и Государственная пожарно-спасательная служба закончила свою работу на месте происшествия.

Фото: VUGD, Valsts policija