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Прокуратура Латвия предъявила обвинение латвийцу за доставку военных товаров из России во Вьетнам, сообщили в прокуратуре.

Мужчина осужден за намеренное нарушение нормативного акта, регулируемого Советом безопасности ООН, который предусматривает действие определенных санкций Евросоюза и других международных организаций в Латвии.

Прокуратура считает, что доставленные российская система парашютов и резервные парашюты, а также резервные части военных радаров и высотомеров.

До начала уголовного преследования дело расследовала Полиция безопасности (ПБ). Ранее в заявлении прессе ПБ указала, что гражданин Латвии участвовал в обороте военных товаров из России во Вьетнам. Таким образом было нарушено решение ЕС, предусматривающее запрет для граждан стран-членов союза покупать или транспортировать российские оружие, боеприпасы, военные транспортные средства и устройства.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или штраф.

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