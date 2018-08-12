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В середине августа в Латвию придет новый циклон, в середине следующей недели усилится влияние антициклона, и погода станет более теплой и солнечной, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Ожидается, что во вторник и среду Латвию с запада пересечет циклон, будет в основном облачно, дождливо и ветрено.

Вероятно, с четверга погодные условия будут определяться антициклоном, а в конце недели снова придет атлантический циклон с усилением ветра и дождями.

В прохладные дни температура составит около +20 градусов, в самые теплые - от +22 до +27 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже +10 градусов.

Фото: pexels.com