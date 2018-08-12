У тысяч клиентов Sadales tīkls пропало электричество (1)
В воскресенье, 12 августа, вечером у нескольких тысяч клиентов Sadales tīkls по всей Латвии возникли проблемы с подачей электричества в связи с сильным ветром и грозой, сообщили в предприятии.
В некоторых волостях из-за сильно ветра на провода электролиний были повалены деревья, в проводах запутались сломанные ветки, что послужило причиной для нарушений в электроснабжении.
По состоянию на 18.30 электричество не было у примерно 4000 клиентов по всей Латвии. Самые большие повреждения электросети зарегистрированы в Кандавской, Тукумсской, Салдусской, Елгавской и Дагдской волостях.
В случаях, когда возникают сбои в электроснабжении, жителей призывают информировать Sadales tīkls, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8404.
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