Общество |

В воскресенье, 12 августа, вечером у нескольких тысяч клиентов Sadales tīkls по всей Латвии возникли проблемы с подачей электричества в связи с сильным ветром и грозой, сообщили в предприятии.

В некоторых волостях из-за сильно ветра на провода электролиний были повалены деревья, в проводах запутались сломанные ветки, что послужило причиной для нарушений в электроснабжении.

По состоянию на 18.30 электричество не было у примерно 4000 клиентов по всей Латвии. Самые большие повреждения электросети зарегистрированы в Кандавской, Тукумсской, Салдусской, Елгавской и Дагдской волостях.

В случаях, когда возникают сбои в электроснабжении, жителей призывают информировать Sadales tīkls, позвонив по бесплатному круглосуточному телефону 8404.

Фото: pixabay.com