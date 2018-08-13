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Обещания повысить зарплаты учителям, судьям, медикам, прокурорам и работникам судебной системы могут быть и не выполнены, сообщает KasJauns со ссылкой на передачу LTV1 "Панорама".

Чтобы обеспечить рост зарплат, необходимо иметь более 143 млн евро в госбюджете, указали в передаче. Однако на данный момент расчеты свидетельствуют о том, что средств не хватит не только на дополнительные выплаты, но, возможно, придется уменьшить нынешние расходы.

Повысить зарплаты медикам, учителям и работникам судебно-правовой сферы правительство обещало уже в прошлом году, формируя бюджет на этот год.

В "Панораме" сообщили, что министерства подписали соглашения с профсоюзами о повышении зарплат, а также графики роста зарплат были одобрены правительством.

Согласно решениям Конституционного суда, например, о зарплатах судей или о честной оплате сверхурочных, правительство должно действовать. Несмотря на то, что бюджет планируют на три года вперед, финансирование для повышения зарплат запланировали только на этот год. Теперь соответствующие министерства просят дополнительные деньги для следующих лет.

Больше всего средств необходимо на повышение зарплат медиков - 103,6 млн евро. На зарплаты прокурорам, судьям и работникам судебной системы требуется 30,6 млн евро, а Министерство образования и науки запросило девять миллионов евро.

Как отметила представитель Минобразования Лига Буцениеце, министерство надеется на то, что запрошенное госуреждением финансирование будет предоставлено.

На это надеятся и другие министерства, указали в передаче. Министерство юстиции признает, что, возможно, необходимая сумма будет меньше, поскольку сейчас идет работа над новыми принципами возмещения. Однако дополнительные деньги понадобятся в любом случае.

Еще весной Министерство финансов рассчитало, что в бюджете следующего года есть негативное фискальное пространство, то есть, денег не хватает и новые траты невозможны, если не сократить нынешние. Это подтверждает и Совет фискальной дисциплины, который уже в прошлом году критиковал правительство за слишком оптимистичные обещания.

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