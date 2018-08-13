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Семьям с четырьмя и более детьми государство, возможно, обеспечит больший размер гарантий при покупке жилья, предусматривают находящиеся в стадии разработки поправки о государственной помощи в покупке и строительстве жилья.

Поправки предусматривают больший размер гарантий не только для многодетных семей, но и если женщина предъявит копию материнского паспорта, подтверждающего беременность.

Размер гарантии составит 10% от суммы займа, но не более 10 тыс. евро для семей с одним ребенком, до 15%, не менее 10% и не более 15 тыс. евро для семей, в которых два ребенка или один ребенок и ожидается рождение еще одного.

Размер гарантии составит 20% и не более 20 тыс. евро для семей с двумя детьми и ожидающих третьего ребенка и до 30% или 30 тыс. евро для семей с четырьмя и более детьми или ожидающих четвертого ребенка.

Для предоставления гарантий большего размера семьям с четьрьмя детьми дополнительных бюджетных средств не потребуется, так как таких семей сравнительно немного.

Также Минэкономики планирует отказаться от требования предоставлять при подаче заявки справку о декларированном месте жительства в Латвии, что могло бы способствовать реэмиграции.

Фото: pexels.com