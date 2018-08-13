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Телекоммуникационная компания Baltcom предлагает одни из самых передовых решений услуг интернета и телевидения в Латвии. Baltcom уже несколько лет уделяет особое внимание модернизации и повышению качества предоставляемых услуг.

Приоритетом компании является довольный клиент, поэтому в рамках существующих услуг непрерывно развиваются новые дополнительные функции, которые создают повседневную жизнь клиентов комфортнее и проще.

Для обеспечения услуг, удовлетворяющих требования потребителей, Baltcom развивается и меняется вслед тенденциям телекоммуникационной отрасли. В настоящее время клиентам необходим неограниченный и свободный доступ к контенту, который компания своим клиентам предоставляет через новое телевидение OPEN.

Интерактивное телевидение по-прежнему является лучшим выбором для клиентов с быстрым ритмом жизни, в то время как оптический интернет Baltcom идеально подходит для тех клиентов, кто предпочитает получать высококачественную услугу без переплат.

В предложении Baltcom каждый сможет найти услугу наиболее подходящую своему образу жизни, отмечают в компании.

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