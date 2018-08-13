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Департамент благосостояния Рижской думы в рамках проекта "Мы за здоровую Ригу!" приглашает на бесплатную лекцию из цикла "Когда ребенку трудно расти…".

На лекции будут рассмотрены такие темы, как:

Тревога и депрессия на разных этапах жизни человека

Изменчивое настроение или зависимость от процессов/веществ

Лекция пройдет с 17:30 до 20:30 часов 16 августа в гостинице TIA, ул. Кр. Валдемара, 63.

Регистрация возможна здесь.

Более подробная информация:

+371 26819509 (Элина Ротбаха-Заремба).

Лекторы:

Винета Лайзане – магистр психологии, клинический психолог, терапевт по методу песочной терапии и технике Theraplay;

Катрина Рейкмане – магистр психологии, терапевт KBT, тренер личностного роста (Erickson College International).

Более подробная информация об этом и других проектах в рамках программы "Мы за здоровую Ригу!" ищите на сайте www.veseligsridzinieks.lv.

Фото из Flickr/ki ki