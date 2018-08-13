Родителей приглашают на бесплатную лекцию о депрессии у детей (3)
Департамент благосостояния Рижской думы в рамках проекта "Мы за здоровую Ригу!" приглашает на бесплатную лекцию из цикла "Когда ребенку трудно расти…".
На лекции будут рассмотрены такие темы, как:
Тревога и депрессия на разных этапах жизни человека
Изменчивое настроение или зависимость от процессов/веществ
Лекция пройдет с 17:30 до 20:30 часов 16 августа в гостинице TIA, ул. Кр. Валдемара, 63.
Регистрация возможна здесь.
Более подробная информация:
+371 26819509 (Элина Ротбаха-Заремба).
Лекторы:
Винета Лайзане – магистр психологии, клинический психолог, терапевт по методу песочной терапии и технике Theraplay;
Катрина Рейкмане – магистр психологии, терапевт KBT, тренер личностного роста (Erickson College International).
Более подробная информация об этом и других проектах в рамках программы "Мы за здоровую Ригу!" ищите на сайте www.veseligsridzinieks.lv.
Фото из Flickr/ki ki